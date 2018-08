L’Association des anciens officiers de l’Armée nationale (AAOAN) et le Bureau national des retraités relevant de l’Union nationale des syndicats des forces de sécurité tunisienne dénoncent le refus du gouvernement et du ministère des Affaires sociales de préserver le droit des retraités à la majoration salariale pour les années 2017 et 2018.

Dans un communiqué commun, rendu public jeudi 2 août, ils appellent à accorder cette augmentation salariale avant la fin du mois d’août 2018.

L’article 37 de la loi n°85-12 du 5 mars 1985 portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public doit être maintenu, selon le même communiqué.

Selon cet article, “la péréquation de la pension est effectuée lors de toute augmentation de l’un quelconque des éléments permanents de la rémunération correspondante au grade ou à la fonction sur la base de laquelle a été liquidée la pension. La péréquation de la pension est également effectuée lors de l’institution d’une indemnité permanente concernant le grade ou la fonction sur la base de laquelle a été liquidée la pension”.

Le communiqué confirme l’attachement de l’AAOAN et le Bureau national des retraités relevant de l’Union nationale des syndicats des forces de sécurité tunisienne à leurs droits légitimes, menaçant de recourir à des mouvements de protestation en cas de non satisfaction de leurs revendications.