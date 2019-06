Le secrétaire général adjoint chargé de la santé et de la sécurité sociale au sein de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) Abdlekrim Jrad, a indiqué que la conférence internationale des retraités des pays du pourtour méditerranéen, prévue les 18 et 19 courant, permettra de mobiliser tous les syndicats afin de satisfaire les revendications des retraités.

Selon Jrad, qui s’exprimait lors d’une conférence de presse tenue lundi 17 juin à Tunis, cette conférence, placée sous le thème “pour le renforcement du rapprochement entre les structures syndicales des retraités des pays de la méditerranée”, a pour objectif d’étudier plusieurs thèmes dont l’instauration de régimes de sécurité sociale conformément aux recommandations de l’Organisation internationale du travail (OIT) pour l’année 2012 afin de garantir la couverture sanitaire à chaque citoyen, des pensions mensuelles pour les familles des retraités, la création d’un revenu à chaque citoyen et des conditions favorables à une vie digne pour les personnes handicapées.

Il a souligné que cette conférence, organisée par l’UGTT en collaboration avec les syndicats d’autres pays de la Méditerranée, a pour objectif la signature d’accords de coopération pour la lutte contre toute les formes de terrorisme et de violences et incitera à prendre des initiatives nécessaires à l’amélioration de la situation sociale des retraités.

Le responsable syndical a ajouté que les participants à cette conférence internationale à laquelle participent la Tunisie, la France, le Maroc, la Slovénie, l’Italie, l’Espagne, Chypre et la Grèce étudieront la possibilité de réviser le système sanitaire des retraités, des veufs et des personnes âgées afin de faire bénéficier ces personnes de services efficaces et au moindre coût.

L’accent sera mis au cours de cette conférence sur la mise en place d’une plateforme nationale pour la protection des personnes âgées et des travailleurs dans le secteur agricole, outre la promotion du tourisme social solidaire et le renforcement de la communication avec les organisations internationales.