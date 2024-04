Le bureau du Fonds Mondial pour la Nature (WWF) en Afrique du nord vient de lancer un appel à candidatures au profit des organisations de la société civile tunisiennes, afin de réaliser un inventaire exhaustif de la faune de Gâraa Sejenane, une zone de biodiversité clé, située dans les montagnes des Mogods, au nord-est de la Tunisie.

L’inventaire vise à faciliter l’élaboration d’un plan d’action initial pour la conservation de la population de loutres d’Eurasie en Tunisie, indique le WWF.

L’organisation sélectionnée sera appelée à mener des enquêtes de terrain détaillées sur le terrain à Gâraa Sejenane afin de compiler un inventaire exhaustif de la faune, en mettant particulièrement l’accent sur la loutre d’Eurasie. Elle devra également rédiger un rapport scientifique présentant l’état actuel de la biodiversité de Gâraa Sejenane, mettre en place un plan d’action pour la conservation de la loutre d’Eurasie et organiser un atelier sur le suivi scientifique de la biodiversité à Gâraa Sejenane au profit des parties prenantes locales.

Cet appel est lancé dans le cadre du financement du projet “Restauration des zones humides d’Afrique du Nord comme solution basée sur la nature pour améliorer la sécurité de l’eau et de l’alimentation” et du projet “Renforcement des capacités de la société civile dans le Sud de la Méditerranée, les Balkans et l’Est de la Méditerranée pour une gestion durable des zones humides” (OSC/ZH), mis en œuvre par WWF Afrique du Nord.

Le projet visant à réaliser l’inventaire s’inscrit dans une durée de 7 mois, de mai à novembre 2024. Les candidatures doivent être déposées avant le 30 avril courant.

Ayant intégré en 2021 la Convention de Ramsar pour les zones humides d’importance internationale, le site de Garaet Sejnane est le premier site Ramsar privé en Tunisie. Il s’agit d’une propriété privée gérée collectivement par le Groupement de Développement Agricole (GDA) représentant les propriétaires fonciers, la municipalité et la délégation de Sejenane, selon le site Ramsar.

Avec ses 1500 hectares, Garâa Sejenane est considérée comme la plus grande zone humide naturelle d’eau douce du pays.

Ce lac, autrefois permanent, a été drainé à la fin des années 1950, laissant une dépression de cinq kilomètres de long et trois de large avec une mosaïque de zones humides saisonnières, de pâturages, de champs de tabac et de cultures maraîchères.

Le drainage a conduit à l’extinction d’espèces végétales d’importance mondiale et régionale, mais, malgré l’ampleur de l’intervention humaine, le site garde une valeur exceptionnelle pour la conservation avec une grande richesse en hydrophytes (plantes acquatiques) et autres plantes remarquables, indique la même source.

Plusieurs espèces menacées aux niveaux mondial et régional y sont présentes, avec notamment la seule population au monde de Rumex tunetanus, une plante appelée “patience de Tunisie”, la plus grande population mondiale d’une espèce de fougère, la ” Pilularia minuta” endémique à la région méditerranéenne, et la plus importante population d’”Elatine macropoda” (Elatine Macropode, petite plante aquatique ou de marais à tige rampante), en Afrique du Nord.

De plus, le site abrite le Pleurodeles nebulosus (pleurodèle), une sorte de salamandre vulnérable et qui est endémique en Tunisie et en Algérie.