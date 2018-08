Le ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Riadh Mouakhar, invite les maires et leurs premiers adjoints dans les gouvernorats du sud à définir des priorités claires pour leurs communes et à promouvoir l’action municipale.

Présidant à Sfax la conférence interrégionale des présidents des municipalités et leurs premiers adjoints dans les gouvernorats du sud, mardi 31 juillet, Mouakhar a indiqué qu’en vertu du Code des collectivités locales, les municipalités bénéficient du principe de l’autogestion mais restent redevables.

Pour le département des Affaires locales, la priorité est de renforcer les capacités des ressources humaines en tant que “vecteur important de la promotion de l’action municipale par rapport aux ressources financières qui restent secondaires”, a-t-il souligné.

Il rappellera que le taux d’encadrement technique ne dépasse pas 1,6% dans l’ensemble des communes, contre 10% pour celui des cadres municipaux, a ajouté Mouakhar.

A l’ordre du jour de cette conférence, l’installation des conseils municipaux élus et l’examen des points relatifs aux ressources financières et humaines, les recrutements, la formation et les nouveaux mécanismes de financement des projets municipaux.