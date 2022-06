Le Centre de Formation et d’Appui à la Décentralisation (CFAD) a démarré une opération d’accompagnement et de formation sur terrain dans le domaine administratif au profit de sept communes réparties sur sept gouvernorat.

Cette formation s’inscrit dans le cadre de l’exécution du programme spécifique visant à consolider les élus dans 86 municipalités nouvellement créées.

Dans une première phase, ce programme a englobé les communes de Fouchana (Ben Arous), Sidi Jdidi (Nabeul), Joumine (Bizerte), El Hajeb (Sfax), Kettana (Gabès), Sidi Morched (Siliana) et Jhina (Kairouan).

Le programme s’intéresse au renforcement des capacités dans les domaines administratif, financier et technique en milieu urbain et dans le domaine environnemental.

Dans le domaine administratif, la formation sera axée sur six thèmes la décentralisation à la lumière du nouveau code des collectivités locales, les structures des collectivités locales, les opérations administratives, la gestion des ressources humaines, et les outils innovants de gestion des ressources humaines.

Le programme spécifique de formation cible les cadres et agents municipaux, les ouvriers en plus des présidents des musicalités et des membres des conseils municipaux.

A travers ce programme basé sur “la formation de proximité”, il est question de mette en place une stratégie de formation qui tient compte des particularités de chaque commune.

Pour rappel, le Centre avait organisé en mai dernier, une rencontre à distance regroupant maires et secrétaires généraux des municipalités afin de les associer au projet de s’assurer de leur engagement à contribuer, activement, à sa réussite.

La circulaire n° 4 du 21 mars 2022 du ministère de l’Intérieur porte sur l’accompagnement des municipalités, les jeunes municipalités en particulier, dans le processus d’élaboration et d’approbation de leur projet de budget pour l’année 2023.