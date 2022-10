André Parant, ambassadeur de France en Tunisie, a reçu à sa résidence, les représentants de la Fédération nationale des communes tunisiennes (FNCT) pour acter le renouvellement des appuis de l’ambassade à cette structure et procéder à la signature d’un nouveau projet d’appui à la FNCT et aux communes d’un montant de 3,1 millions d’euros financé par l’Agence Française de Développement et mis en œuvre par Expertise France.

Depuis plusieurs décennies, la France soutient le développement des communes tunisiennes pour améliorer la qualité de vie de leurs habitants.

En trente ans d’intervention, l’AFD a par exemple apporté pour plus de 330 millions d’euros à la Caisse des Prêts et de Soutien aux Collectivités Locales (CPSCL) pour soutenir les investissements communaux.

L’AFD est également un partenaire de longue date du ministère de l’Equipement pour son programme national de réhabilitation de quartiers. Dans le cadre de ce programme, l’appui de la France a permis d’apporter voiries, réseaux d’assainissement, éclairage public, gymnases… dans près de 1 130 quartiers au bénéfice de 3,3 millions de Tunisiens.

Depuis l’adoption en 2018 du Code des collectivités locales, puis l’organisation d’élections municipales permettant une représentativité des citoyens dans les prises de décisions à l’échelon local, la France appuie la décentralisation en Tunisie à travers de multiples programmes qui bénéficient directement aux nouvelles communes et manifeste son plein soutien au processus démocratique de décentralisation en faisant de l’instance représentative des élus des communes tunisiennes, la Fédération nationale des communes tunisiennes, un partenaire privilégié.

De nombreuses collectivités locales françaises sont également mobilisées auprès de leurs homologues tunisiens pour mettre en œuvre des actions de coopération décentralisée.

Lors de la cérémonie de ce 5 octobre, l’ambassade de France a renouvelé son accord de subvention à la FNCT qui lui permet de renforcer ses capacités de formation et d’accompagnement des élus, de consolider ses relations à l’international et de jouer un rôle moteur pour le développement des actions de coopérations décentralisées.

Une convention de subvention de 3,1 millions d’euros a également été signée entre l’AFD et Expertise France pour la mise en œuvre d’un nouveau projet Tamnia Baladia. Celui-ci s’articule autour d’une stratégie à deux niveaux : un accompagnement de la FNCT comme instance de représentation et porte-parole des communes tunisiennes mais aussi comme organisation d’assistance conseil aux communes membres ; et le financement de projets innovants portés par les communes qui amélioreront les services rendus à leurs habitants.

Un fonds de financement de projets sera créé pour cela (le Fonds Tamnia Baladia), et des appels à projets à destination des communes sera également prochainement créé.