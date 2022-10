L’Institut des Régions Arides (IRA) à Médenine a abrité, vendredi 28 octobre 2022, la cérémonie de clôture du programme ” Initiative pour une décentralisation efficiente et des municipalités attractives” (IDEMA) dont l’intervention a concerné 12 municipalités dans plusieurs gouvernorats.

Lors de cette rencontre, les participants ont assisté à une évaluation des résultats de ce programme, financé par le gouvernement néerlandais, et pris connaissance du bilan des 16 projets pilotes mis en œuvre avec l’objectif de soutenir l’économie locale et appuyer les ressources des municipalités en vue d’une meilleure qualité de vie.

A cette occasion, l’ambassadeur des Pays-Bas en Tunisie, Joséphine Barbara Frantzen, a indiqué que ce programme figure au centre de la coopération bilatérale entre la Tunisie et la Hollande, dans la perspective d’améliorer le climat de confiance entre les citoyens et les communes, soutenir leurs capacités et améliorer les conditions de vie des citoyens.

Pour sa part, la directrice générale du Centre international de développement pour la gouvernance locale innovante (CILG VNGi), Neila Akrimi, a présenté les réalisations et projets déployés dans le cadre de ce programme, notamment des jardins publics, des parcs urbains, des programmes et forums économiques, des projets de collecte des déchets et de numérisation des municipalités.