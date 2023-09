La Commission Nationale Consultative des Opérations Immobilières a approuvé la mise à disposition de biens immobiliers au profit d’infrastructures publiques, d’entreprises et de municipalités.

Au cours d’une séance de travail tenue, vendredi, sous la présidence Mohamed Rekik, ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières, la Commission a approuvé les dossiers de cession au profit des municipalités de Raoued et Hizwa, ainsi que de la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG) et des particuliers, souligne un communiqué du département des domaines de l’Etat et des affaires foncières.

Et d’ajouter que des dossiers d’acquisition de biens immobiliers nécessaires pour des installations militaires, sanitaires et éducatives, dont un dossier relatif à une installation sanitaire à Kairouan, ont été approuvés au cours de la même réunion.

Au cours de son intervention, le ministre a souligné l’importance de la rapidité et de l’efficacité dans la résolution des questions immobilières, en particulier celles liées aux projets publics, et la nécessité de réduire les délais de leur réalisation.