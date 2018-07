Un projet de loi sur le financement participatif sera bientôt soumis à l’ARP (Slim Feriani)

Un projet de loi sur le financement participatif de l’économie “crowdfunding” est en cours de finalisation par le ministère de l’Industrie et des PME et sera bientôt soumis à un conseil des ministres puis présenté à l’Assemblée des représentants du peuple pour approbation. C’est ce qu’a affirmé, lundi 30 juillet, le ministre de l’Industrie et des PME, Slim Feriani.

Intervenant lors d’une Journée économique organisée par le CEPEX et le ministère des Affaires étrangères (MAE) à l’occasion du rendez-vous annuel des chefs des missions diplomatiques et consulaires tunisiennes accréditées à l’étranger, Feriani a souligné que “cette loi, une fois adoptée, permettra de diversifier les sources de financement de l’économie nationale actuellement financée à raison de 90% par les banques”.

Feriani a aussi rappelé les principaux indicateurs industriels du premier semestre 2018 dont l’augmentation de 26,3% des exportations des industries manufacturières, par rapport à la même période de 2017, l’évolution de 6,3% des intentions d’investissements dans l’industrie, la hausse de 27,5% des investissements industriels à participation étrangère, appelant à communiquer autour de ces avancées dans le cadre de la diplomatie économique afin de véhiculer une bonne image de l’industrie du pays et de son économie d’une manière générale.

Il a également évoqué les retombées positives de ses déplacements à l’étranger à la tête de délégations d’hommes d’affaires tunisiens, dont les derniers en date sont ceux effectués vers la Libye et les Etats-Unis. A cet égard, il a indiqué que le maire de Houston sera en visite en Tunisie au cours du premier trimestre de 2019, avec une délégation d’hommes d’affaires.

De son côté, le ministre du Commerce, Omar El Behi, a souligné “la bonne qualité de la croissance” réalisée par la Tunisie durant le premier trimestre de l’année 2018 et reposant essentiellement sur l’investissement et les exportations, affirmant la poursuite de cette tendance.

El Behi a rappelé que la stratégie en matière d’exportations repose sur la diversification des marchés, soulignant l’intérêt croissant accordé au marché africain.

Dans le cadre du renforcement de la diplomatie économique ciblant ce marché, une nouvelle ambassade tunisienne sera bientôt créée dans la zone COMESA à laquelle la Tunisie vient d’adhérer.

Le ministre du Commerce a aussi indiqué que les efforts se poursuivent en vue d’accélérer la signature de conventions de non-double imposition avec plusieurs pays africains.

Toujours dans le cadre de la promotion des exportations, il a rappelé que le budget du Fonds de promotion des exportations (FOPRODEX) sera porté à 80 MDT en 2019.