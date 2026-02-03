Il est nécessaire d’aller de l’avant avec les projets de numérisation et de simplification des procédures administratives dans les plus brefs délais dans l’intérêt public et les orientations de l’État, tout en mobilisant toutes les ressources nécessaires pour assurer leur réalisation à la vitesse maximale requise, a souligné lundi dernier le ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Samir Abid.

Los d’une réunion consacrée à cette question, le ministre a également recommandé une plus grande coordination avec toutes les parties impliquées dans ce processus, y compris les administrations centrales et les structures supervisées, pour surmonter toute difficulté qui pourrait entraver la mise en œuvre des projets d’interconnexion et de numérisation, tout en assurant la fourniture de toutes les données nécessaires dans ce processus.

Pour leur part, les participants ont convenu de l’importance de continuer à approfondir la réflexion sur l’état actuel du système d’information du ministère et la voie à suivre pour mener à bien les projets du programme de numérisation dans le but d’identifier les déséquilibres existants et de les traiter, tout en cernant les priorités et besoins fondamentaux de chaque département et structure administrative pour construire une numérisation complète et efficace.

Dans ce contexte, il a été convenu de constituer un comité de suivi composé de représentants de toutes les parties présentes, qui se réunira périodiquement.

Il est à noter que les projets de numérisation du ministère ont été lancés il y a longtemps, grâce à la mise en place de nombreuses applications informatiques, notamment en ce qui concerne la simplification des procédures du commerce extérieur, le contrôle technique de l’importation; et de suivi des circuits de distribution des produits subventionnés…