Le volume des échanges commerciaux entre la Tunisie et le Royaume d’Arabie saoudite, au cours de l’année 2025, a atteint environ 1143,6 millions de dinars, dont 276,2 millions de dinars, des exportations tunisiennes.

Les perspectives de coopération bilatérale sont prometteuses, en raison de réelles opportunités susceptibles de renforcer la présence des exportations tunisiennes sur le marché saoudien, selon les données du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).

Cette performance s’inscrit dans une alignée de volonté commune visant à renforcer les relations bilatérales et diversifier les domaines d’échange, notamment dans les secteurs à forte valeur ajoutée, à l’instar des industries agroalimentaires, des industries mécaniques et du secteur des services, outre les industries pharmaceutiques et de matériel médical qui font l’objet d’un intérêt croissant.

C’est dans ce cadre que s’inscrit la visite en Tunisie d’une délégation de la société saoudienne Taghrid International Limited, conduite par son président-directeur général Mazen Abdelrahman Al-Bashar, allant du 22 au 25 avril 2026, dans le but d’explorer les opportunités de partenariat avec des fabricants et exportateurs tunisiens dans le domaine des industries pharmaceutiques.

Cette visite intervient suite aux recommandations émanant du forum tuniso-saoudien sur l’investissement et le partenariat, tenu dans la ville de Riyad en décembre 2025.

La mission vise à intensifier la coordination avec les entreprises tunisiennes actives dans le secteur des industries pharmaceutiques et de matériel médical, et à examiner les opportunités de soutenir leurs exportations vers le marché saoudien. L’objectif étant de renforcer les perspectives de coopération et d’investissement entre les deux parties.

Le programme de la visite a compris une séance de travail avec des représentants du ministère du Commerce et du Développement des exportations, ainsi qu’une réunion au siège de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, en présence de représentants du ministère de la Santé, de l’Agence nationale du médicament et des produits de santé, de la fédération nationale de la santé, de la Chambre nationale de l’industrie pharmaceutique, ainsi que des représentants des laboratoires de médicaments vétérinaires relevant de l’Union.

Le programme comprend également l’organisation de visites de terrain dans plusieurs entreprises tunisiennes spécialisées dans le secteur des médicaments et de matériel médical, pour prendre connaissance de leurs capacités de production et de leur conformité aux normes internationales, en plus de s’enquérir des cadres réglementaires adoptés pour l’exportation de médicaments vers le Royaume d’Arabie saoudite.