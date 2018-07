La présentation des activités du Fonds “Impact Partner”, premier Fonds à impact social ou “Impact investing”, en Tunisie, a fait l’objet d’une rencontre, vendredi 27 juillet à Tunis, entre le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Marouane El Abassi, et Leila Charfi, directrice de coopération à “Impact Partner”, indique un communiqué publié sur le site de la BCT.

La mission principale du fonds Impact Partner, qui a développé des partenariats locaux et internationaux, est d’améliorer l’inclusion financière, d’accompagner et financer des PME ayant un fort potentiel d’employabilité, notamment des femmes et des jeunes, et aussi de développer l’économie de savoir.

Le Fonds Impact Partner est membre de l’initiative “Yunus Social Business Global Initiatives”, cofondée par Pr. Muhammad Yunus, Prix Nobel de la Paix, pour le soutien de l’entrepreneuriat social à travers des programmes d’accompagnement et de financement de social Business.

Selon des données publiées par Impact Partner, le secteur de l’investissement à impact social est en pleine croissance dans le monde entier. Aujourd’hui, ce secteur compte 31 milliards de dollars mobilisés; 2.600 investisseurs y sont souscrits et 400 fonds d’Impact Investing sont répartis partout dans le monde.

L’Impact Investing est l’investissement qui demande explicitement un impact social et/ou environnemental en plus de la rentabilité financière des projets investis.