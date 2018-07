Reconduction, pour trois ans, du partenariat entre Tunisie Telecom et la Compagnie des comptables de Tunisie

Tunisie Telecom et la Compagnie des comptables de Tunisie, ont signé, jeudi 26 juillet 2018 au siège de Tunisie Telecom, une nouvelle convention triennale de partenariat dans le but de renforcer davantage leur collaboration.

La cérémonie de signature a été présidée par MM. Mohamed Fadhel Kraiem et Mohamed Anis AISSA, respectivement président-directeur général de Tunisie Telecom et président du Conseil national de la Compagnie des comptables de Tunisie.

En vertu de cette convention mise à jour, Tunisie Telecom proposera aux adhérents de la Compagnie plusieurs solutions, avantages et remises exceptionnelles pour les services de la téléphonie fixe, mobile, DATA, Internet, ainsi que sur les nouvelles solutions convergentes, Cloud et Sécurité notamment les solutions «Smart Home et EyeGuard».

Monsieur Mohamed Fadhel Kraiem s’est déclaré heureux du renouvellement de ce partenariat, mettant en exergue la volonté de Tunisie Telecom de fournir aux adhérents de la Compagnie les dernières solutions et technologies sur le marché dans le but de les aider à assurer leur travail dans les meilleures conditions avec un confort de communication avec leur entourage.

«En capitalisant sur son infrastructure, son savoir-faire et sa large présence commerciale, Tunisie Telecom accompagnera les comptables sur tout le territoire tunisien dans l’optimisation et le développement de leurs activités», a poursuivi le PDG de Tunisie Telecom.

Pour sa part, monsieur Mohamed Anis Aissa a déclaré que «ce partenariat permettra à notre Compagnie d’améliorer la collaboration entre ses adhérents à travers l’ensemble de ses bureaux régionaux, grâce à la large gamme de services fixe, mobile et Internet offerte par l’opérateur national, leader en Tunisie, et son expertise en matière de solutions destinées aux professionnels».

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence des équipes des deux partenaires, ayant travaillé sur l’élaboration de ce partenariat.