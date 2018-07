Le Festival international de Hammamet dans sa 54ème édition célèbre la fête de la République, aujourd’hui 25 juillet, avec le spectacle “We love the country” (Nouhibbou Al Bilad) de Mohamed Hedi Agrebi avec Raoudha Abdallah, Yasser Jeradi et Halim Yousfi sous la direction du Maestro Hichem Amari.

“Nouhibbou Al Bilad” est un voyage dans la diversité de la musique tunisienne d’aujourd’hui, un voyage qui exprime la joie d’un peuple, son espoir et sa peur de l’avenir.

“Nouhibbou Al Bilad”, une rencontre entre jeunes compositeurs-interprètes tunisiens qui n’arrêtent pas de surprendre le public et un orchestre moderne de standing international, dirigé par Hichem Amari, basé sur un quatuor à cordes et enrichi d’un combo, le tout dans une parfaite alchimie dans l’orchestration assurée à travers de nouvelles écritures et de nouveaux arrangements.

Mohamed Hedi Agrebi, Raoudha Abdallah, Yasser Jradi et Halim Yousfi chantent différemment mais ensemble, pour une même cause, l’amour du Bled, le bled de l’amour.

Le point d’orgue du spectacle: un hymne à l’amour “Nouhibbou Al Bilad” à l’unisson, en chantant feu Sghaier Ouled Ahmed.