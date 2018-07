Dans le cadre de la promotion du concours National de l’Innovation, les directions régionales du grand Tunis de l’APII (Ariana-Ben Arous-Manouba & Tunis) ont organisé une journée d’information pour informer le public sur les modalités de participation et les étapes du déroulement de la compétition, et ce le jeudi 19 juillet 2018 au siège de l’APII.

Le concours National de l’Innovation 2018 est organisé dans sa 3ème édition par l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII), sous l’égide de Monsieur le Ministre de l’Industrie et des PME et en partenariat avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et en collaboration avec les organisations professionnelles concernées.

Le concours de l’innovation concernera les quatre catégories suivantes :

“Les Entreprises industrielles et prestataires de services liés à l’industrie”

“Les Etablissements universitaires, centres, laboratoires ou unités de recherche (publics ou privés)”

“Les Start up”

“Les Innovateurs indépendants”

Objectifs du concours

Les objectifs du concours sont notamment :

Encourager l’innovation sous toutes ses formes par la valorisation et la gratification des expériences exemplaires de mise en oeuvre des projets innovants ;

Instaurer une politique d’avenir résolument engagée dans le soutien de ceux qui osent l’innovation et prennent des risques ;

Déclencher une dynamique dans l’écosystème de l’innovation à l’échelle locale et nationale grâce à la célébration de l’excellence autour de la culture de l’innovation et la création d’un terrain de compétition qui favorise la concurrence valorisante ;

Faire émerger les jeunes talents porteurs d’idées innovantes, particulièrement ceux qui ont des projets innovants qui valorisent les ressources et les capacités intrinsèques de leurs régions ;

Accompagner et promouvoir les projets innovants à haut potentiel pour les conduire à la concrétisation effective.

La clôture de la réception des dossiers est prévue pour le 27 juillet 2018.

A la fin de cette étape, le jury se réunira et désignera les 2 lauréats de chacune des 04 catégories qui auront respectivement comme prix un “package” composé de :

Le 1er prix de chaque catégorie :

Un prix de 10 000 dinars.

Un coaching adapté à chaque catégorie de lauréats.

Une prise en charge d’une participation à un salon/conférence international(e) sectoriel (le) ou d’innovation proposée par l’APII.

Une page publicitaire sur les supports de communication édités par l’APII.

Le 2ème prix de chaque catégorie :

Un prix de 5.000 dinars.

Un coaching adapté à chaque catégorie de lauréats.

Une participation gratuite, durant une année, aux manifestations économiques organisées par l’APII en Tunisie.

Cérémonie de remise des prix du concours national de l’Innovation :

Le concours sera couronné par la remise des prix aux gagnants lors de la cérémonie de remise des prix qui aura lieu lors de la deuxième édition des Journées Nationales de Transfert de Technologie JNTT organisées par l’APII au cours du mois de novembre 2018.

Pour plus d’informations: concoursinnovation.tn