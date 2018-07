Les ministères de l’agriculture et de l’équipement ont approuvé la décision relative au changement de vocation d’une terre agricole couvrant une superficie de 120 hectares dans la localité de Roumanie (délégation de Bou Salem) pour y créer une zone industrielle, a affirmé le gouverneur de Jendouba, Mohamed Sedki.

Le projet est soumis au chef du gouvernement pour examen et approbation. Il sera par la suite publié dans le Journal officiel de la République Tunisienne (JORT).

Les structures du gouvernorat ont entamé la réception des demandes d’installation d’entreprises, a-t-il indiqué, ajoutant que les entrepreneurs locaux et étrangers ont la possibilité d’acquérir des lots au dinar symbolique et bénéficier des avantages offerts par le nouveau code d’investissement (avril 2017).

Sedki a expliqué que le changement de vocation de la terre en question vise à promouvoir les opportunités d’investissement et le tissu industriel dans la région et la transformer en pôle industriel important surtout qu’elle est relié à un réseau routier diversifié traversant plusieurs gouvernorats tels que Bizerte, Sfax, Siliana, Tunis, Ben Arous, Manouba, Ariana, Sousse et Gafsa.

Ce projet devrait créer une dynamique économique et impulser l’investissement et le développement dans la région également située à proximité de l’autoroute qui s’étendra aux frontières algériennes.