L’état d’avancement des projets des zones industrielles de Bargou, Siliana 3 et El Aroussa, actuellement en phase d’études, a été au centre d’une séance de travail de la commission régionale chargée d’accélérer la réalisation des projets publics, tenue, vendredi, au siège du gouvernorat.

En marge de la réunion, le directeur régional de l’Agence foncière industrielle (AFI) à Béja, Kamel Tlijani, a indiqué à l’Agence TAP, que la zone « Siliana 3 », couvrant 17 hectares, devrait voir ses études finalisées dès la révision du plan d’aménagement urbain en vue de son intégration.

Il a ajouté que le projet de la zone industrielle à El Aroussa, d’une superficie de 32 hectares, a déjà fait l’objet d’études complètes et dispose d’un dossier de lotissement abouti, en attendant la validation du plan d’aménagement urbain, actuellement dans sa phase ultime.

S’agissant de la zone industrielle à Bargou (20 hectares), Tlijani a précisé que les études techniques, notamment en matière de circulation et d’alimentation en eau, sont en cours, notant que les représentants de la SONEDE et du commissariat régional au développement agricole, oeuvrent à définir une solution pour son raccordement au réseau d’eau potable.

Il a par ailleurs rappelé que les années précédentes ont connu la réalisation de deux autres zones industrielles, celle de Kesra (10 hectares) et de Bouarada 2 (20 hectares).