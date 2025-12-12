Les travaux d’aménagement de la deuxième tranche du projet du centre de vie dans la zone industrielle de Zriba (gouvernorat de Zaghouan) devraient démarrer, début 2026.

Selon le coordinateur du groupement de maintenance et de gestion de la zone industrielle de Zriba, Wissem Ksamtini, ce nouveau chantier prévoit la construction d’une salle d’activités sportives, d’un parc de loisirs et d’un terrain multisports.

Des bureaux, un siège social d’une institution bancaire et une salle multidisciplinaire avaient été aménagés lors de la première phase du projet réalisé en 2022, a souligné Ksamtini.

Le coût total de ce projet, érigé sur une superficie de 3400 m2, est estimé à 2 MD dont 1,6 million de dinars sous forme de don accordé par l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

Rappelons que 68 entreprises sont actuellement installées dans la zone industrielle de Zriba et créent 8 mille emplois.