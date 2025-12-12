Un accord de cofinancement de 3,6 millions d’euros (environ 12 millions de dinars) a été signé avec la Banque allemande de développement (KfW) pour l’aménagement de la nouvelle zone industrielle intelligente de Ras El-Marj, dans le gouvernorat de Monastir. Ce projet devrait créer au moins 1300 emplois directs.

Signé le 10 décembre par l’Agence foncière industrielle (AFI) dans le cadre du mécanisme allemand Investment for Employment (IFE), sous forme de subvention, cet accord vise à doter la zone de 39 hectares d’infrastructures modernes et durables.

Le site sera équipé de réseaux routiers, d’assainissement des eaux usées et pluviales, d’électricité, d’eau potable et de lutte contre l’incendie. Il intégrera également des équipements numériques de pointe : fibre optique, internet haut débit et un système d’éclairage public intelligent et économe en énergie.

Ce projet s’inscrit dans le soutien à l’infrastructure industrielle de Monastir et le renforcement de sa compétitivité sur la carte nationale de l’investissement. Conçue comme une zone industrielle de nouvelle génération, intelligente et durable, Ras El-Marj repose sur une approche environnementale axée sur l’efficacité énergétique et la transformation numérique.

Selon la page Facebook de l’AFI, cette initiative renforce l’attractivité de la région pour les investissements étrangers, contribue à la réduction du chômage et améliore les indicateurs de développement local. Elle s’inscrit dans la politique de l’agence de nouer des partenariats internationaux et de mobiliser des ressources financières innovantes pour son rôle dans le développement industriel, le soutien à l’emploi et la promotion de l’investissement.