Le tissu industriel au gouvernorat du Kef devrait être renforcé au cours de la période à venir avec une nouvelle zone industrielle qui sera aménagée dans la délégation de Sers à l’est de la région.

Selon le directeur général de l’Agence foncière industrielle Kais Mejri, un Bureau d’études a été chargé de l’élaboration du projet, ajoutant que l’approbation de l’appel d’offres pour la réalisation du chantier est prévue vers le mois de juin 2026.

Les travaux liés à la zone industrielle de Sers devront démarrer avant la fin de l’année prochaine, a-t-il ajouté lors de sa participation de la journée régionale de soutien à l’investissement privé, organisée lundi au siège du gouvernorat du Kef en présence de plusieurs acteurs et représentants des structures locales.

A rappeler que l’AFI avait signé en juin 2020, le plan d’aménagement détaillé de la zone industrielle de Sers au Kef, lequel sera le plus important pôle industriel et de développement dans la région et s’étendra sur 80 hectares.