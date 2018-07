28 des 221 groupements hydrauliques à Sidi Bouzid ont été introduits dans la liste des “meilleurs groupements hydrauliques”, soit un taux de 12,66%, annonce le ministère de l’Agriculture dans un communiqué.

Ces groupements se sont distingués par leur gestion basée sur le principe de bonne gouvernance, l’entretien permanent de leurs équipements, le recouvrement de leurs dettes et l’adoption de techniques modernes de management.

La délégation de Bir El Hfay compte 6 groupements, 5 pour Sidi Bouzid-est et 4 pour Regueb. Chacune des délégations d’Ouled Haffouz, Menzel Bouzaiene, Jelma, Mezzouna et Souk Jedid dispose de 2 groupements. Un seul groupement hydraulique est installé respectivement à Sabela et Meknassy.

Le gouvernorat de Sidi Bouzid compte 107 groupements hydrauliques d’alimentation en eau potable, 22 groupements mixtes (eau potable et d’irrigation), 88 groupements d’eaux d’irrigation dans les périmètres publics et dans l’irrigation d’appoint et 4 groupements de développement dans le secteur des forêts et de la biodiversité.