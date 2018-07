Avec 650 unités vendues en juin et un cumul de 4.011 unités vendues sur le 1er semestre 2018, le Groupe ARTES, avec ses marques Renault, Dacia, Nissan et Lada, confirme son leadership sur le marché des VP (véhicules particuliers) en Tunisie, totalisant ainsi 17% de parts de marché.

Le Groupe ARTES conforte ainsi sa première place sur le podium depuis 17 mois consécutifs (1er concessionnaire depuis janvier 2017), avec une ambition de diversification de ses offres adaptées aux besoins d’une clientèle de design, de robustesse, de performances mécaniques et de qualité de service après-vente.

Avec un éventail de choix couvrant tous les segments, de la petite citadine aux SUV et aux 4×4, le Groupe ARTES se positionne comme le leader de la mobilité en Tunisie.

Et si la Renault CLIO s’adjuge la palme d’or et le titre de reine des routes en Tunisie, ses grandes sœurs -la Renault KADJAR et Renault MEGANE- enregistrent une forte progression de leurs ventes sur les segments des SUV et des berlines qui se démarquent par une nouvelle orientation stylistique, un design séduisant, un habitacle hautement soigné, etc.

Quant à la marque Nissan avec sa petite citadine MICRA, elle récolte les satisfécits grâce à son rapport qualité-prix inégalable et au retour du modèle mythique NAVARA qui séduit grâce à ses volumes, ses capacités routières et ses performances mécaniques.

L’autre satisfaction vient du nouvel entrant Lada qui a marqué les esprits avec son modèle légendaire le tout-terrain 4×4 Urban qui a réalisé des ventes records en l’espace de 1 mois… en étant le seul véritable 4×4 vendu en dessous de 45.000 dinars.

Et au-delà des chiffres réjouissants, c’est l’aspect challengeant de ce titre honorifique de leader du marché de l’automobile qui anime la direction et toutes les équipes qui se sont ralliées aux valeurs du Groupe ARTES portées par son président, Moncef Mzabi qui a érigé l’effort, la persévérance, le management participatif et l’initiative personnelle en “piliers“ pour se transcender et performer afin de se maintenir sur la première marche du podium.