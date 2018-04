Le Groupe ARTES, concessionnaire des marques Renault-Dacia et Nissan, a présenté, lundi 16 avril 2018 à Tunis, le Lada Urban, un véhicule 4×4 doté d’une puissance fiscale de 7 cv.

La présentation a été assurée par Adel Ayed, directeur général du Groupe ARTES, et Max Missana, directeur export AVTOVAZ.

Pour rappel, la marque Lada, voiture mythique de l’ère soviétique, est produite par l’entreprise russe AVTOVAZ qui a une capacité de production d’environ 1 million de véhicules.

On la décrit comme robuste, solide et capable de surmonter les obstacles et défier les routes les plus sinueuses. Véritable véhicule 4×4, le LADA URBAN est un tout-terrain à la conquête d’un public large en quête de praticité avec un véhicule pouvant affronter les pistes les plus inaccessibles (agriculteurs, vétérinaires, chasseurs,..) et en quête de nouvelles sensations pour une montée d’adrénaline à bord d’un véhicule d’exception.

La version URBAN 3 portes commercialisée en Tunisie est dotée d’une motorisation 4 Cylindres Essence de 83 CH DIN, d’une puissance fiscale de 7 CV, d’une boite manuelle 5, d’une transmission intégrale, 7 CV Fiscaux robuste.

Elle est commercialisée sur le marché tunisien à 38.000 dinars.