Hamadi Kooli et Hichem Elloumi, vice-présidents de l’UTICA, ont reçu, mardi 17 juillet 2018, Tomasz Pisula, président la «Polish investment and trade agency» (Agence polonaise pour l’investissement et le commerce extérieur).

La rencontre a permis de discuter des opportunités d’investissement offertes aux hommes d’affaires dans les deux pays à travers la création de projets communs.

Les deux parties ont également discuté de la relance des échanges économiques bilatéraux. Elles ont appelé à une meilleure coopération entre la Pologne et la Tunisie, insistant sur l’importance de la création de projets mixtes de développement aussi bien dans les deux pays que dans les pays africains et arabes.

Les secteurs susceptibles d’attirer les investissements ont été également discutés notamment les secteurs du textiles, du cuir et chaussure, de l’industrie pharmaceutique et des nouvelles technologies qui offrent des opportunités d’investissement pour les opérateurs privés des deux pays.