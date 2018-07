La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) estime que l’interview du président de la République, Béji Caïd Essebsi, sur la chaîne privée Nessma TV est de nature à créer un climat d’anarchie et entraîner le non respect des institutions de l’Etat et de leurs décisions. Car, explique le gendarme de la communication en Tunisie, une procédure de suspension de Nessma est en cours….

Dans un communiqué publié lundi, la HAICA ajoute que la marginalisation fréquente par la présidence de la République des médias publics est “devenue une politique systématique contribuant à la création d’un déséquilibre dans le paysage médiatique audiovisuel”.

S’adresser à une chaîne TV “illégale” signifie devenir une partie intégrante du conflit politique et en faire un instrument de propagande pouvant nuire au paysage médiatique et aux règles du débat politique impartial, avance l’instance de régulation.

La HAICA indique par ailleurs que la chaîne de radio privée Mosaïque FM est en droit de se procurer la version intégrale de l’entretien et de contribuer à son traitement médiatique, estimant que la persistance de la chaîne privée à avoir l’exclusivité de l’interview porte atteinte à la crédibilité et à la diversité du traitement médiatique.