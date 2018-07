CONNECT International a organisé, jeudi 12 juillet, un Forum d’affaires tuniso-indien sous l’égide du secrétaire d’État chargé de la Diplomatie économique, Hatem Ferjani, et Prashant Pise, ambassadeur de l’Inde en Tunisie, en présence d’une délégation de la Fédération de l’industrie indienne et de chefs d’entreprise et de professionnels pour discuter des opportunités d’échanges économiques et commerciaux entre les deux pays.

La présidente de CONNECT International, Monia Essaidi, a mis sur l’importance de développer les relations économiques entre la Tunisie et l’Inde pour promouvoir les investissements. A cet égard, elle assure que le géant indien désire investir en Tunisie, entre autres dans les énergies renouvelables, l’industrie automobile et les pièces de rechange, la santé et les produits pharmaceutiques.

Elle a également annoncé la signature d’un accord de coopération entre CONNECT International et la Fédération de l’industrie indienne.

Pour sa part, Hatem Ferjani a rappelé que le marché indien, en tant que cinquième puissance économique mondiale, est aussi vaste que prometteur. «Il nous est très important d’approfondir notre partenariat avec ce pays, dans plusieurs domaines fondamentaux et influents pour l’économie nationale», a-t-il ajouté, soulignant que ces visites et forums économiques communs sont à même de contribuer à ouvrir des perspectives dans la diplomatie économique, étant donné que l’économie est le moteur des relations internationales.

L’Inde considère le marché tunisien comme une passerelle importante pour accéder au marché africain, dit-il, annonçant que ce pays investira notamment dans le domaine de l’import et de l’export.