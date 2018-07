Le ministère de la femme souligne l’avancement dans la mise en œuvre de la loi sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes

La directrice générale des affaires de la femme et de la famille, Imen Zahouani Houimel, a fait état, lundi 9 juillet 2018, de l’avancement dans la mise en œuvre des mécanismes d’application de la loi organique n°58 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes entrée en vigueur le 16 février dernier après son adoption par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), le 26 juillet 2017.

Lors d’une table ronde organisée à Tunis, la responsable a signalé que ces mécanismes concernent essentiellement l’accueil des femmes battues, leur assistance, leur accompagnement et leur hébergement dans de bonnes conditions outre l’organisation de campagnes pour sensibiliser les femmes à leurs droits tels que mentionnés dans la loi sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

Elle a ajouté qu’il s’agit également d’assurer un suivi médical et psychologique aux femmes battues et de les orienter vers les structures concernées pour recevoir les soins nécessaires, rappelant que 6 centres d’accueil des femmes battues ont été créés en partenariat avec l’Union européenne et nombre d’associations nationales, outre le lancement du numéro vert 1899 qui reçoit près de trois mille communications téléphoniques par mois.

Imen Zahouani Houimel a, en outre, précisé que la loi sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes vise, tel que mentionné dans son premier article, à mettre en place les mesures susceptibles d’éliminer toutes formes de violence à l’égard des femmes fondée sur la discrimination entre les sexes afin d’assurer l’égalité et le respect de la dignité humaine, et ce en adoptant une approche globale basée sur la lutte contre les différentes formes de violence à l’égard des femmes, à travers la prévention, la poursuite et la répression des auteurs de ces violences, ainsi que la protection et la prise en charge des victimes.

Selon elle, le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors œuvre actuellement à créer des mécanismes communs de prise en charge et d’encadrement des femmes victimes de violence en partenariat avec les structures gouvernementales intervenantes dans le secteur, comme la sécurité, la justice, la santé et les affaires sociales.

De son côté, la représentante de la Coalition des femmes tunisiennes pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes, Hafidha Chekir, a souligné l’urgence de créer des structures chargées de la coordination entre les différents intervenants pour suivre l’application des conventions cadres communes de prise en charge des femmes battues et des cinq protocoles signés dans ce sens.

Nabiha Kadachi, présidente de l’Unité centrale spécialisée dans l’enquête des crimes contre la femme à la Direction de la police judiciaire, a évoqué, pour sa part, les principales difficultés auxquelles sont confrontées les femmes battues comme l’octroi d’un certificat médical dans les plus brefs délais et le manque de centres d’accueil suffisants pour accueillir les femmes battues.