L’Office de la Marine Marchande et des Ports (OMMP) a signé récemment un contrat pour des travaux de curage des ports de La Goulette-Radès, Sousse et Bizerte-Menzel Bourguiba. La réalisation de ce projet, dont le coût s’élève à environ 125 millions de dinars (MD), a été confié à une entreprise belge spécialisée dans les travaux de curage et de constructions maritimes, indique jeudi, l’OMMP sur sa page officielle facebook.

Cet investissement s’inscrit dans le cadre du plan stratégique de l’Office visant à moderniser l’infrastructure portuaire et à renforcer la sécurité de la navigation maritime, à travers l’enlèvement des résidus marins et la lutte contre l’ensablement dans les ports concernés.

Les travaux devraient démarrer à la fin de ce mois de mai, pour une durée de près de 20 mois, selon des normes techniques et environnementales rigoureuses, tout en veillant à préserver l’écosystème marin et à limiter les impacts potentiels. Le projet prévoit également la valorisation des matières de curage, lesquelles seront réutilisées pour la création de terre-pleins supplémentaires et l’extension des ports commerciaux, a souligné la même source.

Ce projet structurant vise à garantir la profondeur nécessaire aux manœuvres des navires, permettant ainsi aux ports tunisiens d’accueillir des paquebots de gros tonnage dans des conditions de sécurité optimales, outre l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et la réduction des délais d’attente au sein des ports. Cela devrait permettre de fluidifier le trafic, de renforcer l’activité commerciale et de réduire les coûts de passage des marchandises, contribuant ainsi à l’amélioration de la compétitivité des ports nationaux et la consolidation de leur rôle économique.