La 1ere édition du « Tunisian Travel Market 2026″ (TTM 2026) a été inaugurée, jeudi, par le Ministre du Tourisme et de l’artisanat, Soufiane Tekaya.

Lors d’une déclaration accordée aux médias, le ministre a indiqué que le TTM, organisé du 7 au 9 mai 2026 à la Cité du culture par la Fédération Tunisienne des Agences de Voyages et de Tourisme (FTAV), sous l’égide du Ministère du Tourisme et en partenariat avec le Ministère des Affaires Culturelles, se positionne comme la plateforme de référence du secteur touristique tunisien.

“Nous œuvrons à travers cette manifestation à soutenir le tourisme intérieur et de proximité”, a souligné Soufiane Tekaya, rappelant que les visiteurs algériens et libyens, ainsi que le tourisme intérieur, représentent plus de 50 % de l’activité touristique en Tunisie.

Il a également mis l’accent sur les efforts déployés pour ancrer la culture early booking (réservation anticipée) à travers des offres préférentielles lesquelles peuvent atteindre dans certains établissements hôteliers jusqu’à 55 %.

Tekaya a fait savoir que ce salon s’inscrit dans le cadre de la politique de l’État visant à rapprocher les services touristiques du citoyen et à encourager les professionnels, tant dans le secteur de l’hébergement que dans celui des agences de voyages, à maîtriser les coûts et les prix afin de proposer des offres plus compétitives.

Il a par ailleurs avancé que le pays se prépare à accueillir des événements touristiques arabes de grande envergure en 2027, année durant laquelle la Tunisie sera la capitale du tourisme arabe.

D’après les organisateurs cet évènement mettra à l’honneur un tourisme moderne, durable et innovant tout en présentant un tourisme alternatif et responsable en plus des nouvelles tendances de mobilité et en encouragement le Early Booking.

Grâce au TTM, le tourisme de voisinage avec l’Algérie et la Libye sera davantage valorisé, en renforçant les échanges entre professionnels et en développant des offres adaptées à ces marchés.

La première édition de ce salon devra enregistrée, pas moins de 1000 professionnels de la Tunisie, de l’Algérie et de la Libye, des représentants des agences de voyages, d’hôteliers, des plateformes touristiques outre des journalistes algériens et des influenceurs (créateurs de contenu).

Au programme de ce salon figurent l’organisation des conférences axées sur les thèmes « voisinage, durabilité », et « digitalisation et innovation », en plus des sessions de networking Tunisiens, Algériens et Libyens ainsi que la signature de conventions avec les Fédérations des pays voisins.

Le 9 mai 2026, les exposants dont la majorité sont des agences de voyages présenteront aux visiteurs des offres exclusives du salon TTM 2026.