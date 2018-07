La Tunisie vient d’accueillir un dialogue informel de haut niveau sur le “Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières”, qui a réuni des représentants de 18 pays, selon un communiqué publié vendredi 6 juillet par l’OIM (Organisation internationale pour les migrations).

Faisant suite à différentes consultations régionales et une consultation nationale tenue à Tunis en mai dernier, le dialogue informel de Tunis, organisé en partenariat avec l’OIM, a réuni 45 représentants de gouvernements, d’organisations internationales et de la société civile.

60.000 étrangers vivent en Tunisie…

A cette occasion, le secrétaire d’Etat chargé de l’Immigration et des Tunisiens à l’étranger, Adel Jarboui, a souligné l’impératif de renforcer les mécanismes de gestion et de gouvernance des migrations ainsi que les mécanismes de mesure et de suivi pour garantir l’efficacité du Pacte. Selon lui, la Tunisie compte, actuellement, 1,2 million de Tunisiens qui vivent dans d’autres pays et 60.000 étrangers vivant sur le sol tunisien.

La chargée d’affaires de la Délégation de l’Union européenne (UE) à Tunis, Katariina Leinonena, a, pour sa part, souligné l’engagement très ferme de l’UE pour le Pacte mondial pour la migration, qui permettrait de partager des points de vue très diversifiés sur une des questions clés auxquelles la communauté internationale doit faire face.

258 millions de migrants internationaux

“Dans un contexte migratoire de plus en plus complexe, le monde compte aujourd’hui environ 258 millions de migrants internationaux dont 65 millions contraints de se déplacer en raison de conflits”, a-t-elle souligné, faisant remarquer que le Pacte mondial pour la migration constituera le premier accord global sur les approches des Etats en termes de mobilité humaine et ce à travers un ensemble de principes communs et de mesures concrètes qui couvriront tous les aspects en lien avec la migration.

“Cette augmentation des chiffres n’est pas étonnante, dans un monde qui est de plus en plus peuplé, dans un monde où les communications sont plus faciles, où l’information circule de façon plus rapide mais aussi où les inégalités se creusent”, a dit Diego Zorilla, coordinateur résident du Système des Nations unies en Tunisie.

Et d’ajouter: “Nous avons besoin de rencontres comme celle-ci où les politiciens et les administrateurs échangent avec les chercheurs pour réussir à élever le débat autour de la migration et dépasser des positions malheureusement pamphlétaires qui dominent le débat dans beaucoup de nos sociétés aujourd’hui. Les migrations devraient répondre à des choix personnels et être une expression des libertés individuelles”.

Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, qui devra être adopté lors d’une conférence internationale prévue au Maroc les 10 et 11 décembre 2018, offre à la communauté internationale l’occasion d’envisager un avenir commun dans lequel les migrations sont sûres, ordonnées et régulières, et de définir les mesures à prendre pour donner corps à cette vision.