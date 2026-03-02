En 2025, l’OIM Tunisie a accompagné 1 760 personnes de retour dans leur pays à prendre un nouveau départ en mettant en place des Plans de Réintégration Individuels (PIR) sur mesure, selon un communiqué publié par l’organisation.

Chaque programme est conçu en fonction de la personne concernée en tenant compte de ses besoins, de ses compétences et de ses ambitions, afin que le retour ne soit pas seulement un voyage vers son pays d’origine, mais une véritable opportunité de se reconstruire un avenir dans la dignité et la stabilité.

Grâce à ces PIR, les bénéficiaires ont lancé ou consolidé une grande diversité d’activités génératrices de revenus, notamment :

L’Agriculture et l’élevage pour renforcer la sécurité alimentaire et les revenus ruraux, Le Commerce de détail et micro-entreprises, tels que les commerces de proximité et les activités de commerce, Les Projets dans le domaine de la gastronomie et de la restauration, allant de la restauration classique à la production artisanale à domicile.

Il s’agit aussi des Services de transport, offrant mobilité et nouvelles opportunités économiques, L’Éducation et la formation professionnelle pour accroître les compétences et l’employabilité, et Les Activités de services telles que la couture, les soins de beauté, les services numériques et les métiers techniques, selon la même source.

En fournissant un soutien holistique et personnalisé, l’aide à la réintégration permet aux bénéficiaires d’accéder à l’autonomie, à l’inclusion économique et à la résilience communautaire.

Un retour durable devient possible lorsque les personnes disposent de réels choix et que l’aide à la réintégration leur donne les outils nécessaires pour entamer un nouveau chapitre avec espoir et confiance.