L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Tunisie appelle les migrants intéressés par le programme d’aide au retour volontaire et à la réintégration (AVRR) à assister à la journée portes ouvertes organisée à leur intention le 23 avril en cours à son bureau situé aux Berges du Lac 1, à Tunis.

Dans un communiqué publié, ce jeudi, sur sa page officielle, OIM Tunisie rappelle que ce programme vise à accompagner les migrants souhaitant regagner volontairement leur pays d’origine dans des conditions sûres et dignes.

Il propose une assistance complète couvrant l’organisation du voyage, les formalités administratives ainsi qu’un appui à la réintégration après le retour.

Selon le communiqué, la journée portes ouvertes sera une occasion pour informer les migrants de toutes les démarches.

“Il sera également possible de s’inscrire, le même jour, à ce programme et de bénéficier de l’accompagnement nécessaire pour la préparation du dossier de retour et des documents de voyage”, lit-on de même source.

Depuis le début de l’année en cours, l’OIM Tunisie a organisé quatre opérations de retour volontaire vers les pays d’origine.

En 2025, l’organisation a assisté 8 853 migrants dans leur retour et leur réintégration, dont 1 760 ont bénéficié de plans individualisés, tandis que d’autres ont achevé leur processus de réintégration.

Ces plans, conçus en fonction des profils, des compétences et des aspirations des bénéficiaires, ont permis le lancement ou le renforcement de diverses activités génératrices de revenus, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage, du commerce, de la restauration, des services, du transport, de la formation professionnelle, ainsi que dans des domaines de l’artisanat et du numérique.