Le Groupe d’action financière (GAFI) prépare actuellement les lignes directrices de sa démarche qui aidera les pays, les autorités compétentes et les marchés financiers à mettre en oeuvre une approche en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

En prévision de cette démarche, qui sera adoptée lors de l’assemblée générale de cet organisme intergouvernemental, prévue en octobre prochain, le GAFI mène une consultation auprès des différentes composantes du secteur privé et de la Bourse, lit-on sur le site électronique dudit groupe.

Le GAFI, dont la Tunisie est membre à travers le Groupe d’action financière de la région Mena (Moyen-Orient et Afrique du Nord), a indiqué que les lignes directrices de cette approche visent à soutenir à la fois le secteur privé et les autorités de surveillance.

Les points de vue et propositions des entreprises privées dans ce domaine devront être transmis avant le 17 août 2018, selon la même source.

Les grandes lignes de cette approche comportent une partie dédiée aux actionnaires et intermédiaires en Bourse et un guide des indicateurs des activités à haut risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

Le marché financier et la Bourse en général comptent parmi les principaux domaines exposés à un risque élevé en matière de financement du terrorisme et du blanchiment d’argent.

La Bourse de Tunis figure parmi les places exposées à ce risque, selon le rapport de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF, élaboré en 2017.

Au début de 2018, rappelle-t-on, le Parlement européen a classé la Tunisie parmi les Etats à susceptibles d’être fortement exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, soulevant une grande polémique, dans le pays.

