“Creative Digital Lab” (CDL) et “Gaming Lab” (GL), deux nouveaux espaces dédiés à la diffusion de la culture de l’image et la culture scientifique, ont été inaugurés lundi 2 juillet au siège du Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) à la Cité de la culture.

La cérémonie inaugurale de ces deux espaces, mis en place début 2018, s’est déroulée en présence de Mohamed Zine El Abidine, ministre des Affaires culturelles, et de plusieurs opérateurs actifs de l’écosystème de l’industrie digitale et créative en Tunisie.

Dans un secteur porté essentiellement par des jeunes organisés en associations ou startups, le Creative Digital Lab et le Gaming Lab se présentent comme des espaces offrant accueil et formation aux jeunes désireux de développer des projets digitaux créatifs (Jeux, Transmédia, Réalité virtuelle et Réalité augmentée).

La notion de partage du savoir et du savoir-faire est aussi au top des priorités de ces espaces de rencontres, de croisement d’expériences, d’incubation et de perfectionnement.

Freelancers et startups, passionnés par les technologies créatives et numériques bénéficieront du soutien du CDL. Ceci devra permettre à chacun d’eux de se positionner comme opérateur fédérateur et financeur dans l’écosystème.

Le CDL œuvrera en étroite collaboration avec les associations de l’écosystème de l’industrie créative dans le cadre d’événements et de sessions de formation en offrant l’assistance nécessaire aux projets les plus prometteurs.

Le dernier week-end de chaque mois, aura lieu un workshop au CDL sur un thème artistique, technique ou managérial en relation avec l’industrie des jeux vidéo ou les industries créatives et digitales en général.

Le CDL prévoit aussi la tenue d’une compétition annuelle en “Gaming Challenge 48h”, destinée au développement de jeux vidéo inter-universités, en y intégrant les freelancers.

D’ici 2020, cet espace vise la mise en œuvre d’une plate-forme qui aide dans le processus de conception et de déploiement de dispositifs à base d’images interactives.

Au sein de l’espace GL, seront effectués -en collaboration avec les développeurs de jeux- les tests des jeux dans leurs versions beta et le développement du e-sport. Cette opération permet de détecter les éventuelles lacunes des logiciels et leur conformité, afin qu’ils soient ultérieurement mis sur le marché.

Sur plusieurs mois, le Gaming Lab prévoit la tenue d’un championnat de Tunisie des sports électroniques (E-Sports), au terme duquel aura lieu la Coupe de Tunisie des sports électroniques et un stage fermé pour les représentants du pays aux manifestations internationales de sports électroniques.

La stratégie du CNCI pour la promotion et le parrainage des industries digitales et créatives en Tunisie se fera en partenariat avec les formations académiques, BIAT Labs et la société civile. L’objectif est de faire de la Tunisie, un Hub dans ce secteur, desservant l’Afrique, la région MENA et aussi la France.

En guise de soutien à la création et à l’innovation dans le secteur du jeu vidéo, le CNCI lancera un nouvel événement intitulé “Tunisia Games Factory 2018”. Ce sera une première étape qui précède la mise en place d’un Fonds d’aide à la production digitale.