MS Solutions, entreprise tunisienne agissant dans le secteur du paiement digital à travers des solutions performantes et innovantes, a annoncé aujourd’hui que sa plateforme Spark PS a été le premier éditeur au monde à avoir obtenu la très convoitée certification PCI SSF.

Cette norme, devenue obligatoire depuis le 28 octobre 2022, comprend des exigences pour la gestion de projets, la conception et l’architecture, la codification sécurisée, les tests de sécurité et l’assurance qualité.

Spark PS est une plateforme de paiement digital agrégatrice de tous les modules de MS Solutions qui répond aux besoins actuels et futurs des banques. Il s’agit d’un service à forte valeur ajoutée offrant à ses utilisateurs de très nombreux avantages technologiques mais également au niveau sécurité et conformité des paiements, en termes d’agilité, d’efficacité et également de compétitivité.

Devant un large parterre de partenaires et de clients professionnels et notamment du secteur bancaire tunisien, MS Solutions a rappelé les points forts de sa plate-forme alors que l’entreprise célèbre le 10e anniversaire de sa création.

L’occasion pour ses dirigeants de revenir également sur le parcours de l’entreprise, son développement international, ses innovations en tant qu’éditeur et sa vision de l’évolution du monde du paiement digital mais également de regarder vers l’avenir les tendances du secteur sur le court et le moyen-terme avec les challenges qui se dessinent.

Toute institution financière se doit d’envisager son positionnement dans quelques années et la manière d’utiliser les nouvelles technologies

Ces tendances ont déjà été totalement intégrées dans la réflexion de MS Solutions lui permettant d’être prête en matière de stratégie et de développement à l’avenir.

«Toute institution financière se doit d’envisager son positionnement dans quelques années et la manière d’utiliser ces technologies pour apporter un plus à la clientèle et l’annexer de la meilleure façon qui soit afin de garantir la pérennité de l’institution» a déclaré Moez El Ghali, fondateur de MS Solutions.

«Nous sommes en alerte par rapport aux évolutions mondiales, nous effectuons des Benchmark et nous travaillons avec nos partenaires internationaux avec, entre autres, la manière de se préparer face au futur pour être prêts lorsque des besoins s’exprimeront sur notre territoire» a-t-il également ajouté.

La conférence s’est achevée par l’intervention de l’écrivain et conférencier Idriss Aberkane sur le thème de l’intelligence financière dans le secteur bancaire.

L’histoire de MS Solutions

MSS, c’est tout d’abord l’histoire d’une société tunisienne fondée par Moez El Ghali, expert des systèmes de paiements.

La société s’est d’abord lancée sur le marché tunisien en commercialisant des produits et solutions monétiques à destination des banques. A force d’investissements en recherche et développement, MSS a développé des solutions logicielles qu’elle a fait certifier à l’international pour conquérir les marchés extérieurs.

Forte de la compétence de ses 70 ingénieurs tunisiens et de ses solutions, MSS sert aujourd’hui plus de 200 institutions financières dans plus de 25 pays. MSS équipe également des acteurs de la grande distribution, des gouvernements et des opérateurs télécoms dans plusieurs pays.

MSS poursuit aujourd’hui son expansion internationale avec trois nouvelles filiales à l’international, en Europe, au Moyen Orient et en Algérie.