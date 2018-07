La secrétaire exécutive de la Commission économique pour l’Afrique (CEA), Vera Songwe, annonce le prochain lancement du Fonds d’Excellence pour les femmes africaines, en soutien à la croissance des entreprises dirigées par les femmes à travers le continent, indique un communiqué de la CEA, publié lundi.

“Selon les fonds que nous parviendrons à lever, notre cible étant de cinq cent millions de dollars, nous mettrons en place un réseau de jeunes femmes gestionnaires de fonds et nous les formerons pendant deux ans avant de les introduire sur le marché”, a déclaré Songwe lors de son intervention à la Réunion conjointe de haut niveau sur les femmes de l’Union africaine et de l’Union européenne organisée, le 30 juin 2018, à Nouakchott, dans le cadre du 31ème Sommet de l’Union Africaine des chefs d’Etat.

Ce fonds innovant vise à combler les lacunes importantes dans l’accès des femmes dans les mécanismes de financement, réduire les obstacles auxquels sont confrontées les entreprises dirigées par des femmes, promouvoir l’investissement dans les micro-entreprises et mener les coopératives féminines vers le prochain palier de leur développement.

Il viendra en complément du Fonds pour les femmes africaines de l’Union Africaine, la Fondation Graça Machel et autres mécanismes du même type. Il mobilisera ainsi des ressources mondiales en vue de constituer un cadre structuré pour les femmes africaines gestionnaires de fonds qui, à leur tour, investiront et soutiendront le développement d’entreprises et de micro-entreprises dirigées par des femmes.

Le lancement de ce Fonds vient en réponse à la demande formulée par le Réseau des femmes d’influence en Afrique (AWLN) à sa première réunion, tenue à New York du 31 mai au 2 juin 2017.