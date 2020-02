La semaine prochaine verra le lancement effectif de la plateforme numérique relative au projet “voix de 50 millions de femmes africaines”, a annoncé le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors, dans un communiqué.

La même source indique que lors d’une réunion de travail portant sur l’intégration de l’approche du genre social dans le budget du ministère, Néziha Labidi, ministre de la Femme, a souligné que la plateforme est conçue spécialement pour répondre aux besoins des femmes chefs de projets en informations outre la possibilité d’échanger les expériences et de réseautage.

Financé par la banque africaine de développement (BAD) en partenariat avec le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAI) et la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), ce projet a pour objectif de renforcer les compétences de 50 millions de femmes dans le domaine du leadership et l’autonomisation économique et sociale en leur fournissant toute l’assistance nécessaire à travers une plateforme numérique.

Le projet sera lancé dans 38 pays africains, dont la Tunisie.

Par ailleurs, la ministre a mis l’accent sur l’importance d’accélérer l’intégration de l’approche du genre social dans le budget du département et d’entamer la préparation du budget de 2021 selon cette même approche tout en tenant compte des indicateurs de performance, des objectifs et des axes stratégiques.

Elle a, en outre, souligné que le ministère de la Femme et de la Famille a été choisi parmi 10 autres départements pilotes pour intégrer l’approche du genre social dans leurs budgets.