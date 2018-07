Une journée d’information autour de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme et du rôle des médias dans la promotion de cette stratégie s’est déroulée, samedi 30 juin 2018 à Menzel Bourguiba, en présence d’experts et de spécialistes en la matière.

Cette journée, organisée à l’initiative de l’”Association Radio 8″, se veut une contribution aux efforts consentis pour diffuser “la culture de la sauvegarde des droits acquis et préserver la Tunisie du fléau du terrorisme”.

C’est, aussi, une occasion pour rendre hommage aux militaires et sécuritaires qui ne cessent de lutter vaillamment conte toutes les formes d’extrémisme, a indiqué Omar Ben Abdallah, responsable au sein de l’Association Radio 8.

Intervenant dans le débat, le colonel-major Mokhtar Ben Nasr, président de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme, a évoqué les mesures préventives et anticipatives qui contribuent à combattre le fléau du terrorisme.

Il a insisté sur l’impératif de parler de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme et de la diffuser à large échelle pour sensibiliser l’opinion publique aux dangers de l’extrémisme.

De son côté, Sofiene Sliti, porte-parole du Pôle judiciaire de lutte antiterroriste, a insisté sur l’importance de trouver la meilleure équation possible entre le droit d’accès à l’information et le respect des restrictions juridiques.

Les participants ont été unanimes à souligner la nécessité de mobiliser tous les efforts pour faire connaitre les différents axes de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme auprès du grand public.

Ils ont, aussi, mis en exergue le rôle majeur des médias dans la promotion de la stratégie de lutte antiterroriste.