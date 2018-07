Abdelkarim Zbidi, le ministre de la Défense, estime “la qualité de la formation dispensée par l’Académie navale de Menzel Bourguiba a valu à la Tunisie de rester dans la liste blanche des pays qui respectent les dispositions de la Convention internationale des normes de formation, de certification et de navigation des marins (STCW)”.

Zbidi a fait cette déclaration lors d’une cérémonie organisée à l’occasion de la fin de l’année universitaire à l’Académie navale de Menzel Bourguiba, mercredi 27 juin.

Le ministre s’est félicité, dans ce cadre, de la coopération avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et celui du Transport, laquelle convention vise à renforcer la vocation éducative et didactique de l’Académie et de lui permettre de garantir un encadrement conformément aux méthodes et programmes scientifiques et pédagogiques up to date.

Le ministre de la Défense nationale a saisi cette occasion pour annoncer la création, bientôt, d’un laboratoire de recherche qui regroupe l’ensemble des unités de recherche créées à l’Académie depuis 2012 après la validation du projet par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Au cours de cette cérémonie, Zbidi a assisté à la distribution des prix aux lauréats de la promotion “Colonel Hmida Ferchichi” dans les sections “Marine nationale” et “Marine marchande”, avant de remettre leurs nouveaux galons aux militaires promus.