Les activités de l’exercice naval multilatéral « PHOENIX EXPRESS 26 » ont été inaugurées hier mardi à la base navale principale de La Goulette, en présence de 50 militaires représentant neuf pays : l’Algérie, la Libye, le Maroc, l’Égypte, l’Italie, la Belgique, la Géorgie et les États-Unis d’Amérique, en plus de la Tunisie, pays hôte.

Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale publié mercredi, cet exercice, organisé par la Tunisie en coopération avec le Commandement des États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM), s’inscrit dans le cadre du renforcement du rôle de la Tunisie en tant que partenaire clé dans le dispositif de sécurité maritime, et de l’affirmation de sa volonté constante de développer la coopération avec ses partenaires régionaux et internationaux afin de protéger la mer Méditerranéenne et de faire face aux défis sécuritaires transfrontaliers, contribuant ainsi à garantir la sécurité et la stabilité de l’espace méditerranéen et à soutenir la sûreté de la navigation et des activités maritimes légales.

La vingtième édition de cet exercice, accueilli par la Tunisie du 20 au 23 janvier courant, se déroule sous la forme d’un exercice de commandement théorique, axé sur le renforcement des capacités opérationnelles des marines participantes dans les domaines de la planification et de la coordination multilatérales, ainsi que sur le développement des compétences de conduite des opérations navales conjointes. Elle comprend également des cours théoriques et pratiques visant à améliorer la performance des équipages dans le domaine maritime, à travers l’analyse du trafic maritime et l’exploitation de systèmes technologiques modernes pour la surveillance, le suivi et la classification des activités maritimes en Méditerranée, selon le même communiqué.