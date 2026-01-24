Les travaux de l’exercice naval multilatéral « PHOENIX EXPRESS 26 » se sont achevés vendredi à la base navale principale de La Goulette, en présence de cadres militaires tunisiens et américains et d’officiers représentants les marines des pays participants.

Cet exercice naval abrité par la Tunisie constitue un cadre idoine pour la consolidation de la coopération internationale en matière de planification et de coordination entre les marines participantes et le développement des compétences de conduite des opérations navales conjointes.

C’est également l’occasion de renforcer leur capacité face aux défis sécuritaires transfrontaliers et de garantir la paix et la stabilité de la Méditerranée, lit-on dans un communiqué du département de la Défense.

L’exercice naval multilatéral « PHOENIX EXPRESS 26 » s’est tenu du 20 au 23 janvier en cours, en collaboration avec le Commandement des États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM) et avec la participation de 50 militaires représentant neuf pays : l’Algérie, la Libye, le Maroc, l’Égypte, l’Italie, la Belgique, la Géorgie et les États-Unis d’Amérique, en plus de la Tunisie, pays hôte.