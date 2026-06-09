Le projet Green4Value “Gestion, conservation et valorisation de la biodiversité des arboretums en Tunisie: Enjeux socio-économiques et perspectives durables” porté par l’Institut national de la recherche en génie rural, eaux et forêts (INRGREF) a été officiellement lancé, mardi, lors d’une rencontre scientifique organisée au siège de l’Institut à Tunis.

Ce projet s’inscrit, selon son coordinateur, Issam Touhami, dans une dynamique nationale visant à promouvoir la gestion durable des ressources naturelles et la valorisation de la biodiversité en Tunisie.

Intégré dans le programme GREEN IMPACT, soutenu par le programme d’appui à l’action environnementale ” Tunisie verte et durable”, financé par l’Union européenne, ce projet a pour but de renforcer la conservation et l’exploitation durable des arboretums tunisiens en tant qu’espaces stratégiques de préservation, de recherche scientifique et de développement socio-économique.

Les arboretums constituent, en effet, des réservoirs importants de biodiversité végétale, jouant un rôle essentiel dans la conservation des espèces forestières et médicinales, l’adaptation au changement climatique ainsi que la sensibilisation environnementale. Cependant, ces espaces restent encore insuffisamment valorisés sur les plans scientifique, économique et territorial.

Dans ce contexte, le projet Green4Value vise à consolider les cadres de gestion et de conservation des arboretums en Tunisie pour garantir la sauvegarde et la résilience de ce patrimoine forestier unique et à promouvoir la valorisation des ressources forestières et les essences à haute valeur ajoutée, afin de stimuler le développement économique local et rural.

Il a, par ailleurs, pour objectifs d’encourager la recherche scientifique multidisciplinaire autour de la biodiversité, de développer des approches durables intégrant les dimensions environnementales, sociales et économiques et de renforcer la collaboration entre institutions académiques, scientifiques et acteurs du développement.

Le Kick-off de ce projet a été l’occasion pour favoriser les échanges autour des enjeux de la biodiversité et des perspectives de valorisation durable et de consolider les mécanismes de coopération entre les différents partenaires et intervenants. Il s’agit, outre l’INRGREF, du Centre de Biotechnologie de Borj Cédria (CBBC), de la Faculté de Pharmacie de Monastir (FPhM), de la Direction Générale des Forêts (DGF) et de l’Association Tunisienne des Techniciens Forestiers (ATTF).