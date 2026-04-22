Le ministÃ¨reÂ de la DÃ©fense nationale a lancÃ© une sÃ©rie de journÃ©es d’information Ã lâ€™intention des conseillers dâ€™orientation scolaire et universitaire, dans le cadre du renforcement de sa stratÃ©gie de recrutement.

OrganisÃ©e pour la troisiÃ¨me annÃ©e consÃ©cutive, cette initiative vise Ã mieux faire connaÃ®tre aux futurs bacheliers les parcours dâ€™excellence proposÃ©s par les Ã©tablissements dâ€™enseignement supÃ©rieur militaire.

Le coup dâ€™envoi a Ã©tÃ© donnÃ© Ã lâ€™AcadÃ©mie navale de Menzel Bourguiba. Le programme se poursuivra sur quatre jours avec des Ã©tapes Ã lâ€™Ã‰cole de lâ€™aviation de Borj El Amri, Ã lâ€™AcadÃ©mie militaire de Fondouk Jedid et Ã lâ€™Ã‰cole de la santÃ© militaire de Bab Saadoun.

Ces sessions permettent aux conseillers de sâ€™informer sur les conditions de candidature, les modalitÃ©s dâ€™inscription en ligne et les diffÃ©rentes Ã©tapes des concours, afin de mieux orienter les Ã©lÃ¨ves et attirer des profils qualifiÃ©s.

Les prÃ©sentations portent sur plusieurs filiÃ¨res, notamment le recrutement dâ€™Ã©lÃ¨ves officiers, de sous-officiers dans les spÃ©cialitÃ©s paramÃ©dicales relevant de la Direction gÃ©nÃ©rale de la santÃ© militaire, ainsi que de contrÃ´leurs de la circulation aÃ©rienne pour lâ€™Office de lâ€™aviation civile et des aÃ©roports.

Selon le colonel-major Samir KhÃ©miri, directeur de lâ€™enseignement supÃ©rieur militaire, le systÃ¨me de formation militaire repose sur un modÃ¨le combinant instruction militaire et formation universitaire conforme aux standards nationaux et internationaux.

Il a soulignÃ© que son dÃ©veloppement constitue une prioritÃ© stratÃ©gique pour renforcer les capacitÃ©s de lâ€™armÃ©e et rÃ©pondre aux dÃ©fis actuels, prÃ©cisant que lâ€™objectif est dâ€™attirer notamment les meilleurs profils issus des filiÃ¨res scientifiques.

En parallÃ¨le, le ministÃ¨re mÃ¨ne une campagne de communication Ã travers des spots diffusÃ©s sur les mÃ©dias nationaux afin de valoriser lâ€™image de lâ€™institution militaire auprÃ¨s des jeunes.

De son cÃ´tÃ©, le commandant de lâ€™AcadÃ©mie navale, le capitaine de vaisseau major Nabil Ibrahim, a indiquÃ© que lâ€™Ã©tablissement assure la formation des officiers dans le domaine maritime au profit de plusieurs corps, dont la marine nationale, la marine marchande, la garde maritime, la douane et la protection civile.

La formation y est structurÃ©e autour de trois volets : militaire, acadÃ©mique et technique maritime, en conformitÃ© avec les normes internationales.

Il a ajoutÃ© que cette approche permet de former des officiers aptes Ã servir aussi bien dans le secteur national que commercial, contribuant au maintien de la Tunisie sur la liste blanche du transport maritime international.

Lâ€™AcadÃ©mie navale se distingue Ã©galement par son engagement en matiÃ¨re de qualitÃ©, Ã©tant la premiÃ¨re institution dâ€™enseignement supÃ©rieur en Tunisie Ã obtenir la certification ISO 9001 en 2005, puis la norme ISO 21001 en 2024.