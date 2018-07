Al Karama Holding a présenté, mardi 26 juin 2018, les sept groupes financiers parmi lesquels des banques tunisiennes pour l’acquisition des participations publiques directes et indirectes détenues dans le capital de la Banque Zitouna (69,15%) et celui de Zitouna Takaful (70%).

Al Karama Holding, chargée de la gestion des entreprises confisquées, précise que la liste des candidats pré-qualifiés se présente comme suit:

1- La Banque Centrale Populaire (Maroc)

2- Coris Holding (Burkina Faso)

3- Le Consortium: Crédit Immobilier et Hôtelier “CIH BANK” (Maroc)

Qatar International Islamic Bank “QIIB” (Qatar) – Caisse de Dépôt et de Gestion “CDG” (Maroc)

4- Arab Tunisian Bank (Tunisie)

5- Le Consortium : Amana Sàrl (Tunisie) – Alfa Lux Sàrl (Luxembourg)

Moulin Holding (Tunisie) – Rusd Investment Bank INC (Malaisie)

Consortium Tuniso-koweïtien de développement “CTKD” (Tunisie)

6- La société Majda Tunisia (Tunisie)

7- Le Consortium: Super Mousse (Tunisie)- Fethi Neifar (Tunisie).

Pour ce qui est de la cession des biens confisqués, Al Karam Holding s’apprête à céder dans le courant de l’année certains d’entre eux, telles que la Société Goulette Shipping Cruise et la Société Utique de développement agricole.