La 3ème édition des “Rencontres Africa” aura lieu à Paris en septembre 2018

La troisième édition des “rencontres Africa” se tiendra cette année les 24 et 25 septembre 2018 à la capitale française Paris (palais des congrès).

Plus de 1000 dirigeants africains de 30 pays et plus de 300 entrepreneurs français seront présents à cette manifestation exceptionnelle de Rencontres Business ayant pour slogan “l’évènement business pour réussir en Afrique”.

Plus de 30 conférences seront organisées dans le cadre de cette rencontre.

Véritable co-production entre français et africains, les Rencontres Africa mobiliseront plusieurs centaines de personnalités de tout premier plan mais aussi de nombreux dirigeants d’entreprise de taille moyenne.

Ces rencontres favoriseront le partage des expériences des leaders africains et la création de nouvelles opportunités de business.

Le service de pré-inscription est accessible sur le site de la manifestation “rencontresafrica.org”.

“Les rencontres Africa” représentent la plus importante manifestation économique sur l’Afrique co-organisée par la France et la Tunisie.

L’objectif de cet événement est de promouvoir les échanges et le partenariat économique entre entreprises africaines et françaises.