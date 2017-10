Financement des PME dans les régions : Fonds d’investissement ou banque des régions?

La Tunisie a besoin d’un fonds d’investissement dédié aux régions, et non pas une banque des régions, estime Tarek Cherif, président de la CONECT.

Il a précisé, en marge des “Rencontres Africa 2017”, que “cette position que beaucoup d’opérateurs partagent a été communiquée à plusieurs reprises, oralement et par écrit, aux hauts responsables de l’Etat, lesquelles se sont contentés d’approuver sans plus”.

Pour lui, “contrairement à la banque, le fonds d’investissement a la particularité d’être plus efficace, d’offrir un accompagnement à l’entreprise et de lui ouvrir des perspectives. Il faut donner la priorité aux fonds d’investissement pour être dans la région, pour pouvoir aider et accompagner rapidement, les petites et moyennes entreprises”.

Rappelant que la France avait déjà opté pour des fonds dans les régions avec des résultats probants, il s’est interrogé “sur les raisons de la création d’une banque des régions et du recours à la banque allemande KFW pour le faire”, affirmant que “si nous avons réellement besoin d’une banque des régions, nous n’aurons qu’à transformer la poste et créer une banque postale, comme cela s’est fait dans certains pays, mais c’est une solution classique qui a montré ses limites”.