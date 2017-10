– Rencontres Africa 2017 : “Ouvrir et non barricader“, plaide Paul Kaba Thiéba

Sous des dehors sereins, Paul Kaba Thiéba,le Premier ministre du Burkina Faso, est un redoutable compétiteur. A la tribune des Rencontres Africa 2017, le Premier ministre du Burkina Faso a usé de la ruse oratoire. Charmer l’assistance, la séduire, c’est une recette payante si on veut l’acquérir à sa cause.

A l’évidence, le déclic ne peut venir que du secteur privé. Et il faut bien reconnaître qu’à la deuxième édition des Rencontres Africa, outre les officiels, les représentants des secteurs privés africains et français étaient rares. L’affluence était massive et on a tenu cette deuxième édition à guichet fermé mais avec peu de têtes nouvelles.

Nos échanges commerciaux avec les pays d’Afrique subsaharienne ont plutôt tendance à baisser, 2,31% en 2013 et 2,22% en 2016 du total de nos exportations. En valeur, c’est 608 millions de dinars tunisiens en 2013 contre 646 millions de dinars en 2016.

La croissance du continent africain est sans commune mesure avec celle de l’Europe. Elle possède d’énormes richesses naturelles, une population jeune avide d’amélioration de ses conditions de vie. Sa part dans la population mondiale en 2050 dépassera les 25%.