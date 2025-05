La Tunisie réitère son engagement solennel en faveur d’une Afrique prospère, solidaire et résiliente, une Afrique où règne la justice humaine, une Afrique qui maîtrise les attributs de sa souveraineté, capable de gérer ses ressources naturelles, une Afrique qui assure sa sécurité alimentaire, énergétique et hydraulique et où les TIC évoluent au rythme de son développement, a souligné le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Mohamed Ali Nafti.

Il s’exprimait lors d’une rencontre sur “Les défis de l’action africaine multilatérale dans une perspective africaine” organisée, vendredi, à l’Académie Diplomatique Internationale de Tunisie dans le cadre de la commémoration de la Journée de l’Afrique célébrée le 25 mai de chaque année.

Tout en soulignant l’engagement de la Tunisie dans une politique étrangère axée, principalement, sur le développement du continent et la promotion des valeurs de paix, de sécurité et de développement solidaire, Nafti a indiqué que la Tunisie a rappelé l’initiative du Président de la République Kaïs Saïed de proclamer l’année 2025 année du multilatéralisme et du renforcement du système onusien. Une initiative qui revêt une dimension symbolique particulière dans la mesure où elle coïncide avec la commémoration du 80ème anniversaire de la création de l’Organisation des Nations unis, a-t-il fait observer.

Le ministre a mis en avant les avancées multidimensionnelles ont été réalisées profitant à l’humanité et à l’Afrique en particulier, soulignant que ces réalisations, aussi significatives soient-elles, ne saurait cacher les souffrances et les injustices indicibles dans le monde.

Il a, dans ce sens, évoqué le génocide perpétré par l’entité occupante à Gaza, au mépris des principes fondamentaux du droit international et qualifié cette situation d’ “alarmante” face à l’indifférence et le désengagement de la communauté internationale.

De son côté, l’ambassadrice de la Guinée équatoriale et Doyenne du Groupe Africain en Tunisie, Nsang Ndong Nsuga GERTRUDIS a relevé que la célébration de la journée d’Afrique est l’occasion de réaffirmer que l’avenir de l’Afrique ne peut être bâti que par la coopération et la solidarité entre les Etats africains. Elle a insisté sur la solidarité entre les peuples d’Afrique comme vecteur de prospérité et de valorisation de l’identité africaine.

La diplomate qui a tenu à saluer l’engagement de la Tunisie à renforcer la coopération avec les pays membres du groupe africain, a appelé à la simplification des procédures d’obtention du titre de séjour, pour les étudiants africains résidant en Tunisie.

La rencontre, placée sur le thème “Les défis de l’action multilatérale dans une perspective africaine” a été l’occasion de débattre autour du développement des relations entre les Etats membres du continent africain et les responsables onusiens dans une perspective multilatérale en vue de surmonter les défis géopolitiques et climatiques.

Deux panels ont été organisés dans ce cadre; “Les défis de l’action multilatérale dans les domaines de la paix et de la sécurité” et “Les défis de la coopération multilatérale dans le domaine économique et financier”.

Des représentants des missions diplomatiques accréditées en Tunisie, des responsables onusiens et des responsables tunisiens ont pris part à la rencontre.

Lors de cette manifestation, le ministre des AE a inauguré l’exposition philatélique “Le timbre-poste au service de l’Afrique”, une exposition qui célèbre l’Unité africaine à travers les timbres -postes tunisiens.