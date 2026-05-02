Le Groupement Professionnel Innovation Act de la CONECT et le Centre d’Entrepreneuriat ESG UQAM au Canada ont signé, jeudi 30 avril 2026, une convention de partenariat, en présence de Aslan Berjeb, Président de la CONECT, Mariem Abdeljaoued, Présidente du Groupement CONECT Innovation Act, et Martin Deslauriers, Directeur Général du Centre ESG UQAM.

Ce partenariat stratégique vise à renforcer la coopération entre la Tunisie et le Canada à travers la mise en place d’un corridor entrepreneurial dédié à l’innovation, à l’internationalisation des PME et au développement de nouvelles opportunités d’affaires, précise la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT).

Selon la même source, les deux parties œuvreront pour faciliter les échanges entre entreprises, soutenir l’accès à de nouveaux marchés, encourager l’innovation et la transformation numérique, et accompagner les entrepreneurs et les PME.

Ce partenariat représente une avancée majeure pour consolider les relations économiques entre la Tunisie et le Canada et promouvoir un entrepreneuriat tourné vers l’avenir, souligne la même source.