La Tunisie demeure le premier pays africain en matière d’exportation des prestations sanitaires. C’est en tout cas ce qu’a fait savoir, vendredi 6 octobre, le ministre de la Santé, Slim Chaker, en marge d’un panel sur les industries de la santé dans le cadre de la deuxième édition des Rencontres Africa 2017 (5- 6 octobre à Gammarth).

“En 2016, près de 5.000 patients étrangers ont bénéficié de prestations sanitaires pour un chiffre d’affaire de 500 millions de dinars”, a-t-il précisé, lors de ce panel intitulé “Industrie de la santé: Quelles coopérations pour les entreprises africaines et françaises”.

Evoquant l’industrie pharmaceutique, le ministre a fait savoir que ce secteur a réalisé 60 millions de dinars d’exportation sur vingt pays africains, ajoutant que ce secteur demeure “performant” dans la mesure où il emploi 6.000 personnes dont 600 pharmaciens. “Aujourd’hui, la Tunisie compte 51 unités de fabrication de médicaments contre 7 unités il y’a vingt ans”. Il rappellera qu’en 1997, le chiffre d’affaires du secteur de l’industrie pharmaceutique était uniquement de 15 millions de dinars contre plus de 700 millions de dinars aujourd’hui.

Chaker a également mis l’accent sur la nécessité de renforcer la coopération entre l’Afrique, la France et la Tunisie pour gagner le marché de santé africain, un marché dont la valeur est estimé, selon lui, à 10 milliards de dollars soit 25 milliards de dinars.

Organisées sous l’égide des gouvernements français et tunisien, les Rencontres Africa 2017 ont pour objectif de développer les relations économiques, générer des partenariats bénéfiques dans des secteurs performants et renforcer le partenariat entre la Tunisie, la France et l’Afrique.